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25.05.2018 06:23
Рубрика: Власть

Климов: Россия и Япония обсуждают смягчение визового режима

Россия и Япония интенсивно обсуждают вопрос смягчения визового режима между двумя странами. Об этом рассказал находящийся с визитом в Токио член Совета Федерации Андрей Климов.
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По его словам, состоялась "очень большая и интересная встреча с Советом дружественных обменов Японии". "В частности, мы обсуждали вопросы смягчения визового режима между Россией и Японией. Это было продолжение темы, которую мы интенсивно обсуждаем уже месяц", - цитирует ТАСС заявление российского сенатора.

Власти Японии с первого января прошлого года смягчили режим выдачи въездных виз гражданам РФ. В первую очередь это коснулось бизнесменов, деятелей культуры и ученых. Для них срок действия многократных виз увеличен с трех до пяти лет. Также впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в Японии максимум 30 дней подряд, их могут выдавать в том числе туристам.

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