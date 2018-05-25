Климов: Россия и Япония обсуждают смягчение визового режима

Россия и Япония интенсивно обсуждают вопрос смягчения визового режима между двумя странами. Об этом рассказал находящийся с визитом в Токио член Совета Федерации Андрей Климов.

По его словам, состоялась "очень большая и интересная встреча с Советом дружественных обменов Японии". "В частности, мы обсуждали вопросы смягчения визового режима между Россией и Японией. Это было продолжение темы, которую мы интенсивно обсуждаем уже месяц", - цитирует ТАСС заявление российского сенатора.

Власти Японии с первого января прошлого года смягчили режим выдачи въездных виз гражданам РФ. В первую очередь это коснулось бизнесменов, деятелей культуры и ученых. Для них срок действия многократных виз увеличен с трех до пяти лет. Также впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в Японии максимум 30 дней подряд, их могут выдавать в том числе туристам.