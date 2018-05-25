"Конечно, нет". Путин ответил на вопрос, российская ли ракета сбила МН17

"Нет, конечно", - сказал глава государства на соответствующий вопрос.
Президент повторил то, что уже говорил накануне: "Повторяю, там несколько версий, в том числе версия ракеты украинской армии, самолета и так далее. Но, повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании". Раз Москву к нему не допустили, то и оснований полностью доверять результатам нет.
Путин отметил, что аргументы, которые привела российская сторона, не были учтены в ходе расследования.
Говоря об этой ужасной трагедии, глава государства призвал "всегда думать о семьях тех людей, которые погибли, о тех людях, которые ушли из жизни в результате этой ужасной катастрофы".
"Конечно, мы всегда будем об этом помнить, но почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных Международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, никто не вспоминает", - подчеркнул глава государства. "Есть различные версии этой трагедии, но их тоже никто не учитывает", - также сказал он.
"Поэтому если не будет полноценного расследования, то, конечно, нам будет очень трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия", - заметил президент.
Еще Путин напомнил о том, как украинцы сбили когда-то над Черным морем российский самолет, который летел из Израиля, и не признали своей вины. "Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили", - заметил он.
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