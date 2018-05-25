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25.05.2018 18:28
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

"Конечно, нет". Путин ответил на вопрос, российская ли ракета сбила МН17

Владимир Путин заявил, что малазийский лайнер, потерпевший катастрофу над Украиной, не был сбит российской ракетой. Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пленарном заседании ПМЭФ.

"Нет, конечно", - сказал глава государства на соответствующий вопрос.

Президент повторил то, что уже говорил накануне: "Повторяю, там несколько версий, в том числе версия ракеты украинской армии, самолета и так далее. Но, повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании". Раз Москву к нему не допустили, то и оснований полностью доверять результатам нет.

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Путин отметил, что аргументы, которые привела российская сторона, не были учтены в ходе расследования.

Говоря об этой ужасной трагедии, глава государства призвал "всегда думать о семьях тех людей, которые погибли, о тех людях, которые ушли из жизни в результате этой ужасной катастрофы".

"Конечно, мы всегда будем об этом помнить, но почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных Международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, никто не вспоминает", - подчеркнул глава государства. "Есть различные версии этой трагедии, но их тоже никто не учитывает", - также сказал он.

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"Поэтому если не будет полноценного расследования, то, конечно, нам будет очень трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия", - заметил президент.

Еще Путин напомнил о том, как украинцы сбили когда-то над Черным морем российский самолет, который летел из Израиля, и не признали своей вины. "Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили", - заметил он.

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