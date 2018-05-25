Лавров: Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает "дело Скрипалей"

Расследование крушения Boeing напоминает "дело Скрипалей", поскольку здесь тоже отсутствуют какие-либо доказательства. Об этом сообщил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума .

"Очень напоминает "дело Скрипалей", когда сказали "highly likely (очень вероятно - прим. "РГ"), это русские", но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время, - заявил Лавров. - Складывается ощущение дежавю. Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести".

Глава внешнеполитического ведомства РФ также рассказал, что в ходе телефонного разговора со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком он напомнил, что "РФ больше чем кто-либо сотрудничала с этим следствием".

Напомним, что пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.