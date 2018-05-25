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25.05.2018 14:28
Рубрика: Культура

Мамонов сыграет Шаламова в фильме о последних днях жизни писателя

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

В категории "Дебюты" на защите проектов в министерстве культуры представили будущий фильм "Сентенция", который расскажет о последних днях жизни Варлама Шаламова.

Писатель умер в январе 1982 года, всеми забытый. Немногие знают, как именно он окончил свою жизнь - об этом рассказали создатели картины, поясняя свой мотив снять это кино.

Режиссер и автор сценария фильма "Сентенция" Дмитрий Рудаков - совсем молодой человек. "Когда я увидел фотографии Шаламова в доме престарелых, понял, что это нужно сделать. О нем нет фильмов", - рассказал он.

Фото: Борис Кауфман/ РИА Новости
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А до этого поделился следующим: "Ощущение, что нужно снять кино, родилось во мне после прочтения рассказа Варлама Шаламова "Сентенция". Он о том, что в тайге на лесоповале, если человек закроет глаза, он умирает. И его герою пришло в голову слово "сентенция", и, пытаясь вспомнить его смысл, он выжил".

Сценарий писался под определенных артистов. Варлама Шаламова должен сыграть Петр Мамонов. "Еще хочу вернуть на экран таких актеров, как Станислав Любшин и Владимир Этуш. Все актеры будут выступать в необычном для них качестве", - рассказал режиссер.

Фильм будет черно-белый, снят на пленку. Это необходимо авторам для того, чтобы современные кадры сочетались с кадрами хроники.

У проекта есть перекрестная линия со знаменитой пьесой Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо". В целом же фильм построил в форме "матрешки-триптиха" - в центре которого история Варлама Шаламова. На вопрос экспертов о том, какой оператор будет снимать такой сложный фильм, режиссер ответил так: "Идут переговоры с Алексеем Родионовым. Мне необходимо чтобы человек знал время, умел работать с пленкой и не боялся  экспериментировать".

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