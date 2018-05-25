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25.05.2018 22:24
Рубрика: Экономика

Матвиенко: Повышение пенсионного возраста не приведет к безработице

Возможное повышение пенсионного возраста не приведет к росту безработицы, но определенные меры для регулирования рынка труда принять будет надо, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Нет, это не приведет к безработице, - ответила она на соответствующий вопрос в интервью ТАСС. - Потому что это система мер, должно быть в том числе и регулирование рынка труда под пенсионную реформу и под повышение пенсионного возраста".

В частности, для людей, которые через 10-15 лет будут уходить на пенсию, необходимо предусмотреть переквалификацию, повышение образовательного уровня, "чтобы они были готовы продолжить трудовую деятельность и были готовыми к уже новым вызовам", отметила глава Совфеда.

На прошлой неделе Валентина Матвиенко заявила журналистам, что необходимость повышения пенсионного возраста - экономическая реалия, с которой столкнулись многие страны мира и приняли соответствующие решения.

Россиянам, полагает она, тоже не следует прятать голову в песок, пора заняться этой проблемой. При этом спикер подчеркнула, что подходить к процессу нужно крайне осторожно, и высказалась за плавное повышение по полгода каждый год, чтобы через десять лет выйти на целевые показатели.

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