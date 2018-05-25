Милорад Додик: ПМЭФ - это отличная площадка для диалога с Россией

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал в интервью агентству "Срна", что он уже в 12 раз присутствует на Петербургском международном экономическом форуме. Для него это большая честь, так как ПМЭФ стал площадкой, объединяющей мировую политическую и экономическую элиту. В рамках данного визита у серба 25 мая запланированы встречи с главой России Владимиром Путиным и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

"Мне очень дорого, что я смогу встретиться с президентом Владимиром Путиным, - рассказал глава Республики Сербской. - Я намерен рассказать ему об актуальной ситуации в нашей стране и поблагодарить за понимание и поддержку соблюдения Дейтонских мирных соглашений, стабилизации и международного права".

Кроме того, Милорад Додик планирует озвучить определенность РС в отношении военного нейтралитета, что подтверждено решением Народной Скупщины Республики Сербской и подразумевает отказ от каких-либо намерений интегрироваться в НАТО.

"Снова намерен повторить нашу позицию, что Республика Сербская не поддержала и не поддержит введение санкций против России, без оглядки на то, что многие в Боснии и Герцеговине под давлением Запада этого хотели", - подчеркнул он, добавив, что для него также "крайне важно услышать оценки Путина о состоянии дел в современном мире".

Между тем президент Республики Сербской всегда отмечал последовательность России в соблюдении и отстаивании всех норм международного права. В интервью "Российской газете" политик подчеркивал, что хорошее двустороннее взаимодействие с РФ "основывается на взаимном уважении, стремлении сохранить конституционный порядок в Боснии и Герцеговине на принципах Дейтонских мирных соглашений и иных принятых международных резолюциях".

"С этой точки зрения Россия проявляет наибольшее уважение к Боснии и Герцеговине, считая, что ее законно избранные власти должны сами управлять своим государством, в отличии от западников, которые здесь пытаются вмешиваться даже в незначительные процессы и участвовать в принятии всех решений, - подчеркивает Милорад Додик. - Российские дипломаты, которые работают здесь и которых я лично знаю, всегда придерживаются обозначенных постулатов: помощь и поддержка, где их просят; невмешательство и отсутствие деструктивных действий, в отличии от западников; отстаивание международного права, главным образом в ООН. Это приобретает особую важность, учитывая то, как на протяжении последних лет американцы пытались дискредитировать международные институты и принятые там договоренности, создавали кризисы в различных частях света и проблемы для людей".