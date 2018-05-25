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Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
25.05.2018 19:50
Текст: Александра Воздвиженская

Минэкономразвития заложит в трехлетний прогноз нефть по 60 долларов

Министерство экономического развития России в среднесрочной перспективе заложит цену на нефть на уровне 60 долларов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ведомства Максим Орешкин.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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"Да, конечно, по этому году она точно будет приведена в соответствие с той динамикой, которая происходит. В целом, я думаю, в трехлетней перспективе мы будем опираться на цены, близкие к форвардной кривой. Сейчас в пяти-шестилетней перспективе форвардная кривая у нас в районе 60 долларов за баррель", - пояснил Орешкин (цитата по ТАСС).

Действующий прогноз Минэкономразвития, исходя из которого сверстан федеральный бюджет РФ на 2018 года, предполагает, что в этом году цена российской нефти Urals составит в среднем 43,8 доллара. В середине апреля стало известно, что уточненный прогноз предполагает цену нефти на уровне 61,4 доллара, сообщал "Прайм".

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