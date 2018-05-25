На рынке появится крупнейший игрок в страховой отрасли

Группа ВТБ и страховая группа "СОГАЗ" достигли соглашения о продаже ста процентов акций "ВТБ Страхования". Об этом говорится в релизе на сайте ВТБ.
В рамках сделки группа ВТБ помимо денежной компенсации получает еще 10 процентов акций объединенной компании. Она будет работать под сохраненным брендом "СОГАЗ", следует из релиза. В результате объединения на рынке появится крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли. Суммарная начисленная премия страхового бизнеса групп "СОГАЗ" и ВТБ по финансовым показателям по МСФО составляет около 280 миллиардов рублей, суммарные активы - 550 миллиардов рублей. Закрыть сделку планируется в третьем квартале 2018 года после всех необходимых согласований, говорится в релизе.
Об обсуждении слияния двух компаний сообщал в начале года глава ВТБ Андрей Костин. О том, что такая договоренность достигнута, он заявлял в середине мая. По словам Костина, объединенную компанию возглавит текущий руководитель "СОГАЗа" Антон Устинов.
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