Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; 2016, N 1, ст. 11) следующие изменения:

1) в пункте 1 части второй статьи 343 слово "нотариата;" заменить словами "нотариата. При регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата нотариального действия по удостоверению или отмене завещания либо доверенности нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата электронный образ завещания либо доверенности;";

2) главу XI дополнить статьей 601 следующего содержания:

"Статья 601. Установление содержания завещания

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан проверить в единой информационной системе нотариата наличие сведений о составлении наследодателем в порядке, предусмотренном статьей 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещания и установить его содержание. Содержание завещания устанавливается нотариусом на основании электронного образа этого завещания, внесенного в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.";

3) дополнить статьей 632 следующего содержания:

"Статья 632. Действия нотариуса при наличии завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда

При обнаружении в соответствии со статьей 601 настоящих Основ в единой информационной системе нотариата сведений о составлении наследодателем завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, нотариус, ведущий наследственное дело, после ознакомления с содержанием завещания обязан направить лицу, которое в соответствии с решением об учреждении наследственного фонда назначается единоличным исполнительным органом наследственного фонда или может быть определено в порядке, установленном решением об учреждении наследственного фонда, как лицо, на которое возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа наследственного фонда, предложение дать согласие на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа наследственного фонда. В случае, если решение об учреждении наследственного фонда содержит требование об образовании при создании наследственного фонда коллегиальных органов наследственного фонда, нотариус также обязан направить лицам, указанным в решении об учреждении наследственного фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, установленном решением об учреждении наследственного фонда, предложение дать согласие на осуществление полномочий членов коллегиальных органов наследственного фонда.

Физическое или юридическое лицо, давшее нотариусу, ведущему наследственное дело, свое согласие на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа наследственного фонда или члена коллегиального органа наследственного фонда, должно быть указано в заявлении о государственной регистрации наследственного фонда, которое нотариус подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет в электронной форме в уполномоченный государственный орган в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 501 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Электронные образы решения завещателя об учреждении наследственного фонда и утвержденного завещателем устава наследственного фонда, полученные в единой информационной системе нотариата нотариусом, ведущим наследственное дело, направляются в уполномоченный государственный орган в качестве приложения к заявлению, указанному в части второй настоящей статьи.

Нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление о создании наследственного фонда при невозможности сформировать органы наследственного фонда в соответствии с решением об учреждении наследственного фонда (абзац второй пункта 3 статьи 12320-2 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае наследственный фонд не создается и к наследованию не призывается впредь до появления возможности сформировать в соответствии с решением об учреждении наследственного фонда органы наследственного фонда в течение сроков для принятия наследства, но не позднее чем в течение одного года со дня открытия наследства.

По истечении одного года со дня открытия наследства нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление о создании наследственного фонда.

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан запросить у нотариуса, осуществляющего хранение в соответствии с пунктом 5 статьи 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации экземпляров завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, один экземпляр этого завещания и не позднее одного рабочего дня со дня его получения уведомить о получении этого завещания лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа наследственного фонда, а также передать указанному лицу по его требованию по одному экземпляру решения об учреждении наследственного фонда, устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом.

Нотариус, ведущий наследственное дело, после ознакомления с содержанием завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, обязан довести условия управления наследственным фондом до сведения лиц, которые в соответствии с решением об учреждении наследственного фонда вошли в состав коллегиальных органов наследственного фонда. Нотариус также обязан передать выгодоприобретателю по его заявлению копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с копиями устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом.".

Статья 2

Статью 5 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае возложения завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности по осуществлению погребения завещателя в соответствии с его волей (статья 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации) приоритет имеет волеизъявление умершего, выраженное в завещании.".

Статья 3

Статью 13 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2015, N 27, ст. 4000) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Государственная регистрация наследственного фонда при его создании осуществляется по заявлению нотариуса, ведущего наследственное дело, по месту нахождения этого нотариуса.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28) операций, связанных с получением в порядке наследования валютных ценностей и с передачей валютных ценностей наследственным фондом выгодоприобретателям наследственного фонда (статья 12320-3 Гражданского кодекса Российской федерации).";

2) в абзаце первом части 5 статьи 12 слова "пунктами 10 - 12,16 - 18, 25, 26 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14" заменить словами "пунктами 10 - 12,16 - 18, 25, 26 и 28 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2, пунктами 2 и 3 части 3 статьи 14";

3) пункт 3 части 3 статьи 14 дополнить словами "либо в качестве выгодоприобретателя наследственного фонда (статья 12320-3 Гражданского кодекса Российской Федерации)".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин