Объявлен расширенный список сборной команды Сербии на ЧМ-2018

Тренер сборной команды Сербии Младен Крстайич сообщил сегодня расширенный список из 27 футболистов, которые рассматриваются для участия в Чемпионате мира - 2018 в России. Среди них оказались дебютанты Милан Родич, Никола Миленкович и Лука Йович, при этом отсутствуют уже привычные болельщикам Никола Максимович и Ягоша Вукович.

Как сообщило агентство Танюг, конечный состав сербской сборной из 23 фамилий должен быть передан ФИФА до 4 июня. Согласно списку Крстайича в национальную сборную команду Сербии приглашены следующие футболисты.

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив", Израиль), Марко Дмитрович ("Эйбар", Испания), Александар Йованович ("Орхус", Дания);

Защитники: Бранислав Иванович ("Зенит", Россия), Александар Коларов ("Рома", Италия), Антонио Рукавина ("Вильярреал", Испания), Душко Тошич ("Кванджу", Корея), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Урош Спайич ("Краснодар", Россия), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Матия Настасич ("Шальке", Германия);

Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Адем Ляйич ("Торино", Италия), Мият Гачинович ("Айнтрахт", Германия), Марко Груйич ("Кардифф", Уэльс), Неманья Максимович ("Валенсия", Испания), Душан Тадич ("Саутгемптон", Англия), Филип Костич ("Гамбург", Германия), Андрия Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич (Црвена Звезда);

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм", Италия), Александар Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия).

Напомним, что Сербия расположилась в группе Е вместе с Швейцарией, Коста-Рикой и Бразилией. Первый матч сербы проведут 17 июня в Самаре против Коста-Рики, второй - 22 июня в Калининграде с Швейцарией, третий - 27 июня в Москве с Бразилией.

По мнению Мията Гачиновича, члена сербской национальной сборной и обладателя Кубка Германии в составе франкфуртского "Айнтрахта" в 2018 году, для сербов станет отличным достижением выход из группы.

"Первая наша цель - это выход из группы, после ее выполнения все будет зависеть от того, кто станет нашим соперником. Им может стать и команда Германии, - отмечает Гачинович.- Выход из группы - это уже большой успех, а затем все возможно".