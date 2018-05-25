Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
25.05.2018 10:35
Рубрика: Спорт

Объявлен расширенный список сборной команды Сербии на ЧМ-2018

Текст: Александр Борисов (белград)

Тренер сборной команды Сербии Младен Крстайич сообщил сегодня расширенный список из 27 футболистов, которые рассматриваются для участия в Чемпионате мира - 2018 в России. Среди них оказались дебютанты Милан Родич, Никола Миленкович и Лука Йович, при этом отсутствуют уже привычные болельщикам Никола Максимович и Ягоша Вукович.

Фото: EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Футболист Гачинович: На ЧМ-2018 сербы поборются за выход из группы

Как сообщило агентство Танюг, конечный состав сербской сборной из 23 фамилий должен быть передан ФИФА до 4 июня. Согласно списку Крстайича в национальную сборную команду Сербии приглашены следующие футболисты.

Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив", Израиль), Марко Дмитрович ("Эйбар", Испания), Александар Йованович ("Орхус", Дания);

Защитники: Бранислав Иванович ("Зенит", Россия), Александар Коларов ("Рома", Италия), Антонио Рукавина ("Вильярреал", Испания), Душко Тошич ("Кванджу", Корея), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Урош Спайич ("Краснодар", Россия), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Матия Настасич ("Шальке", Германия);

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Адем Ляйич ("Торино", Италия), Мият Гачинович ("Айнтрахт", Германия), Марко Груйич ("Кардифф", Уэльс), Неманья Максимович ("Валенсия", Испания), Душан Тадич ("Саутгемптон", Англия), Филип Костич ("Гамбург", Германия), Андрия Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич (Црвена Звезда);

Нападающие: Александр Митрович ("Фулхэм", Италия), Александар Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович ("Айнтрахт", Германия).

Напомним, что Сербия расположилась в группе Е вместе с Швейцарией, Коста-Рикой и Бразилией. Первый матч сербы проведут 17 июня в Самаре против Коста-Рики, второй - 22 июня в Калининграде с Швейцарией, третий - 27 июня в Москве с Бразилией.

По мнению Мията Гачиновича, члена сербской национальной сборной и обладателя Кубка Германии в составе франкфуртского "Айнтрахта" в 2018 году, для сербов станет отличным достижением выход из группы.

"Первая наша цель - это выход из группы, после ее выполнения все будет зависеть от того, кто станет нашим соперником. Им может стать и команда Германии, - отмечает Гачинович.- Выход из группы - это уже большой успех, а затем все возможно".

Новости чемпионата
Макрон намерен посетить ЧМ-2018 и еще раз встретиться с Путиным 24.05.2018
Футболист Гачинович: На ЧМ-2018 сербы поборются за выход из группы 24.05.2018
Определен девиз сборной России на ЧМ-2018 24.05.2018
Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018 23.05.2018
Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной 22.05.2018

Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной

Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов 16.05.2018

Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов

Глава судейского департамента ФИФА, рефери Массимо Бузакка в интервью "РГ" рассказал о новом этапе эксперимента с видеоповторами, который будет проходить на ЧМ-2018. Он также сообщил, что судьи приедут в Россию раньше футболистов

Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек 16.05.2018

Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек

Ассоциация футбола Аргентины представила правила пикапа российских девушек. Выяснилось, что скандальный текст был просто скопирован с одного из мексиканских блогов

Сергей Игнашевич согласился вернуться в сборную России 14.05.2018

Сергей Игнашевич согласился вернуться в сборную России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич присоединится к сборной России по футболу для подготовки к домашнему чемпионату мира. Он заменит получившего травму Руслана Камболова из "Рубина"