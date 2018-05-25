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Обновление Windows "убило" множество компьютеров

25.05.2018,  
14:05
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Корпорация Microsoft изменила порядок развертывания пакета обновлений April Update для Windows 10. В настоящее время установить апдейт невозможно на компьютеры, где работает популярный антивирус Avast.

Такое ограничение было введено после того, как выяснилось, что компьютеры с установленным Avast после обновления показывали сообщение об ошибке на синем экране (так называемый Blue Screen Of Death) либо рабочий стол чёрного цвета без иконок на нем.

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Сейчас  пользователи могут либо удалить антивирус, чтобы установить April Update, либо отказаться от обновления операционной системы.

Разработчики Avast совместно с сотрудниками Microsoft в настоящее время занимаются исследованием проблемы, пишет Softpedia.

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