Обновление Windows "убило" множество компьютеров

Корпорация Microsoft изменила порядок развертывания пакета обновлений April Update для Windows 10. В настоящее время установить апдейт невозможно на компьютеры, где работает популярный антивирус Avast.

Такое ограничение было введено после того, как выяснилось, что компьютеры с установленным Avast после обновления показывали сообщение об ошибке на синем экране (так называемый Blue Screen Of Death) либо рабочий стол чёрного цвета без иконок на нем.

Сейчас пользователи могут либо удалить антивирус, чтобы установить April Update, либо отказаться от обновления операционной системы.

Разработчики Avast совместно с сотрудниками Microsoft в настоящее время занимаются исследованием проблемы, пишет Softpedia.