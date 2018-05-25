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25.05.2018 04:53
Рубрика: В мире

Одесский националист зарезал человека на улице

Экс-лидер отделения "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Одессе Сергей Стерненко убил человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Инцидент произошел в четверг вечером на Фонтанской дороге. По словам Стерненко, двое напали на него, когда он возвращался домой. Один убежал, второй получил удар ножом в живот и истек кровью. Сам активист с порезанной рукой был доставлен в больницу.

Правоохранительные органы начали следственные действия. Как признался Стерненко, нож, которым был убит человек, принадлежит ему.

Есть информация, что второй нападавший уже задержан. Злоумышленника разыскали при помощи служебной собаки.

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