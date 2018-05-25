Олег Дерипаска вышел из совета директоров "Русала"

Олег Дерипаска вышел из состава совета директоров "Русала". Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

В релизе подчеркивается, что уход Дерипаски из совета директоров "Русала" - это один из шагов для защиты интересов компании и ее акционеров в связи с санкциями США. Накануне, указав ту же причину, о своей отставке объявляли семь топ-менеджеров компании, номинированных En+ (через нее Дерипаска контролирует почти половину акций "Русала").

Вчера первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что уход представителей En+ из "Русала" - это позитивный сигнал, означающий скорое снятие санкций с компании. Он уточнял, что "Русал" обращался за кредитной поддержкой. По словам Силуанова, она будет указана на рыночных условиях.

Минфин США расширил санкционный список в начале апреля. В него впервые попали представители крупного частного бизнеса из России. Позже минфин США пояснял, что санкции с "Русала" могут быть сняты, если Дерипаска перестанет контролировать компанию.