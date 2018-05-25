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25.05.2018 18:15
Рубрика: Экономика

ОПЕК+ может нарастить добычу нефти во втором полугодии

Текст: Александра Воздвиженская

24 страны-участницы глобального соглашения о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) могут на заседании в июне принять решение смягчить условия пакта и перейти к плавному наращиванию предложения. Такую вероятность допускают как Россия, так и Саудовская Аравия - два крупнейших участника сделки.

"Мы обсудим этот вопрос, что необходимо будет смягчить уровень ограничений. Можно сказать, что это должно начинаться с третьего квартала, то есть второе полугодие, - заявил на сессии Петербургского международного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак. - Модерация поставок будет плавной, чтобы не шокировать рынки".

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В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих напомнил, что думает над расширением добычных мощностей в стране, чтобы быть уверенными в том, что в любой момент можно подстроиться под нужды рынка. Сейчас резерв мощностей у саудитов оценивается в два миллиона баррелей нефти в сутки (это больше, чем ожидаемый прирост спроса на сырье в мире по итогам года).

"Но мы думаем, что нужны большие мощности в условиях растущего спроса", - считает аль-Фалих (цитата по ТАСС). По его оценкам, окончательно ясно, насколько нужно увеличить добычу в рамках ОПЕК+, будет ясно в июне. "Миллион, может больше или меньше баррелей в день", - дал он оценку. В свою очередь Новак заявил, что пока рано называть конкретные цифры.

Беседа двух крупнейших участников нефтяного пакта опустила котировки барреля Brent ниже 77 долларов. Еще 22 мая они стояли выше 80 долларов.

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