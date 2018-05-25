Палата представителей США приняла проект бюджета Пентагона

Законопроект о бюджете и направлениях политики министерства обороны США на 2019 финансовый год принят палатой представителей американского Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

Общий объем финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов. Из этой суммы порядка 617 миллиардов долларов предназначены непосредственно оборонному ведомству, а оставшиеся средства заложены на зарубежные операции.

Документ направлен на увеличение числа военнослужащих - примерно на 16 тысяч человек. На 2,6 процента должно возрасти их денежное довольствие. Порядка 40 миллиардов долларов потратят на обновление ВВС. Еще 65 миллионов долларов выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности.

Продлевается запрет на сотрудничество с Минобороны России. Это не касается диалога между военными двух стран, а также на канала связи по Сирии.

Теперь законопроект должен принять Сенат. Затем обеим палатам предстоит свести две версии в одну и направить на подпись президенту.