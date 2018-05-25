Павлюченкова вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет в финале турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Это последний старт перед началом на парижских кортах "Ролан Гаррос".

В решающий матч Павлюченкова, посеянная на турнире под третьим номером, прошла на отказе соперницы - первой ракетки соревнований австралийки Эшли Барти. Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:1 и повела во второй партии - 1:0. В этом момент Барти отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 51 минуту.

За титул Павлюченкова поспорит со словачкой Доминикой Цибулковой (пятый номер посева), которая в своем полуфинале обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (4).

Отметим, что на двух предыдущих грунтовых турнирах - в Мадриде и Риме - Анастасия вылетала в первом же круге.