Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)* (Khataib al-lmam al-Bukhari), Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016, redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries.

Физические лица

1. АБДУРАХИМЗОДА АЛИМАХМАДИ САЙДАЛИ*, 15.05.1991 г.р., А. ДЖАМИ РАЙОНА АБДУРАХМАНА ДЖАМИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

2. АЛИМОВА РЕНА ФАЗИЛОВНА*, 10.05.1991 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АЛХАНОВ МАГОМЕД ШАМСУДИНОВИЧ*, 06.12.1987 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

4. АЛЬЖУБАЕВ АЗАМАТ ЖОЛДАСПАЕВИЧ*, 18.11.1988 г.р., С. БОЛЬШОЕ ПРИЮТНОЕ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. АЛЬЖУБАЕВ ЖАНАТ ЖОЛДОСЛАЕВИЧ*, 08.03.1991 г.р., С. БОЛЬШОЕ ПРИЮТНОЕ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

6. АНДРЕЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 19.02.1980 г.р., Г. НОВГОРОД;

7. АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 10.01.1990 г.р., Г. ПЫТАЛОВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. АСОТИЧ ИЛДАН*, (ASOTIC ILDAN; DACIC ILDIS; ДАЦИЧ ИЛДИС),

29.12.1988 г.р. ;

9. АХМЕТОВ МАРС РАФИКОВИЧ*, 20.07.1967 г.р., ДЕР. НОВЫЕ ИШЛИ ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

10. БАЙНАЕВ АББАС АЗИМЖАНОВИЧ*, 19.06.1991 г.р., Г. ТАБОШАР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

11. БОРИСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*, 29.11.1996 г.р., Г. РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. БРОННИКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 27.02.1979 г.р., Г. ДУДИНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

13. БУДЕЙЧУК НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*, 10.05.1983 г.р., Г. ПЕТРОЗАВОДСК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

14. БУХТИЯРОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 12.01.1993 г.р., Г. ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22.04.1991 г.р., Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ВАХИТОВ НАИЛЬ РИНАТОВИЧ, 14.11.1986 г.р., Г. БРЕЖНЕВ ТАССР;

17. ВЕЛИЕВ ИСА ГАМИД ОГЛЫ, 03.03.1982 г.р., С. ФИЗУЛИ ХАНЛАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;

18. ВТОРЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20.11.1987 г.р., ПОСЕЛОК ШИПУНОВО ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

19. ГАДЖАЛА ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ, 03.10.1998 г.р., Г. АЛАПАЕВСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. ГАЗАЛИЕВ КАМАЛУДИН ЗАКИРОВИЧ*, 14.02.1998 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. ГАМЗАЕВА НЮГБАГАР КЮРЕБЕКОВНА*, 02.03.1968 г.р., С. ТУРАГ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

22. ГАМЗАЕВА ТАМИЛА МАЛААЛИЕВНА*, 15.02.1996 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

23. ГАНЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 08.12.1988 г.р., Г.НОВГОРОД;

24. ГЕРАСИМОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 16.02.1996 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

25. ГИМАЗЕТДИНОВ АНАС АХСАНОВИЧ*, 01.08.1965 г.р., Г. АЛЬМЕТЬЕВСК ТАТАРСКОЙ АССР;

26. ГОПОНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, 17.03.1982 г.р., С. ГРИДАСОВО СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. ГОРДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 22.10.2001 г.р., Г. АЛАПАЕВСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. ГРАБЛИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 29.01.1993 г.р., ПОС. ПРОЛЕТАРИЙ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

29. ГРИГОРЬЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 31.03.1995 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. ГУМАРОВ ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ*, 02.03.1993 г.р., Д. КАТИНО КУНГУРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ;

31. ДЕВИТАЙКИН ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, 27.09.1999 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

32. ДЕТКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, 03.01.1962 г.р., Г. САМАРКАНД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

33. ДЖАМАЛДИНОВ НУРМЕТ НУРМЕТОВИЧ*, 17.03.1990 г.р., С. ОРТА-СТАЛ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

34. ДИДИГОВА ТАМАРА РУСЛАНОВНА*, 08.07.1988 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

35. ДУДАЕВ АДАМ ВАХАЕВИЧ*, 14.09.1988 г.р., Г. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

36. ЕРЕМЕЕВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ, 22.10.1979 г.р., Г. СТАРАЯ РУССА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. ЗАГИЕВ АЗАТ ИЛЬГИЗОВИЧ*, 21.07.1990 г.р., ГОР. АЛЬМЕТЬЕВСК ТАТАРСКОЙ АССР;

38. ЗЕЛИМХАНОВ БЕКХАН УМАРОВИЧ*, 08.01.1994 г.р., С. СЕРЖЕНЬ-ЮРТ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

39. ЗЕМЦОВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 12.04.1991 г.р., Г. НОВГОРОД;

40. ЗИННАТОВ ИЛЬНАР ХУСАИНОВИЧ*, 01.02.1984 г.р., Г. КАЗАНЬ;

41. ЗУХРИДИНОВ РАШИД АБДУЛЛАЕВИЧ*, 14.08.1976 г.р., Г. АНДИЖАН ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНАУЗБЕКСКОЙ ССР;

42. ИСАЕВ САЛАМБЕК МУСАЕВИЧ*, 14.11.1987 г.р., С. БУРНОЕ ДЖУВАЛИНСКОГО РАЙОНА ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗССР;

43. ИСМАИЛОВ СУЛТОНДЖОН КОСИМОВИЧ*, (ИСМОИЛОВ СУЛТАНДЖОН КОСИМОВИЧ), 11.01.1985 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

44. ИСРАИЛОВ МАГОМЕД АЛХАЗУРОВИЧ*, 26.10.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

45. ИСРАИЛОВ МАДАМИН АНВАРОВИЧ*, 18.09.1993 г.р., РЕСПУБЛИКАТАДЖИКИСТАН;

46. КАРАКАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ*, 21.08.1978 г.р., С. ВЕЛИКАЯ АЛЕКСАНДРОВКА ВЕЛИКО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ УССР;

47. КАШАТЫРОВ РЕНАТ АЙНДЫЕВИЧ*, 03.09.1987 г.р., СТ. ЧЕРВЛЕННАЯ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

48. КИРЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА*, 20.04.1983 г.р., Г. ТАВДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

49. КИРИЛЛОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 22.11.1991 г.р., Г. НОВГОРОД;

50. КНЯЗЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 03.05.1995 г.р., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

51. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 11.07.2001 г.р., ПГТ. БЕЖАНИЦЫ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. КОЛМАКОВ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 30.01.1992 г.р., Г. БАТАЙСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

53. КОНВИШЕР ЛЕОНАРД ЛЕОНАРДОВИЧ, 05.10.1985 г.р., Г. КАНДАЛАКША МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. КОРОБЦОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, 06.07.1994 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. КУВВАТОВ ФИРУЗ ГУЛМУРОДОВИЧ*, 06.05.1973 г.р., П. МОСКОВСКИЙ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

56. КУВИК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*, 11.11.1978 г.р., Г. КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

57. КУСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 02.09.1991 г.р., Г. НОВГОРОД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

58. КУЧИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 08.02.1987 г.р., Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

59. ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 10.09.1997 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

60. ЛУЦЮК ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, 23.03.1980 г.р., Г. НОВОВОЛЫНСК ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНСКОЙ ССР;

61. МАГАМАДОВ ХАЛИЛ РАМАЗАНОВИЧ*, 27.03.1990 г.р., С. МЕСКЕТЫ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

62. МАГОМАДОВ ЭЛЬДАР ЮНУСОВИЧ*, 08.01.1989 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

63. МАГОМЕДОВ ЗАКАРЬЯ МАГОМЕДОВИЧ*, 16.01.1995 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

64. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ МУХУМАЕВИЧ*, 24.06.1985 г.р., С. ЦАТАНИХ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

65. МАМАТОВ АВАЗБЕК МУРОДЖОН УГЛИ*, 15.07.1991 г.р., Г. ФЕРГАНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

66. МАМОНТОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.10.1975 г.р., С. СЕЛЬЦО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. МАСЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 03.08.1995 г.р., СТ.АНГАСОЛКА СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

68. МИКАИЛОВ АДАМ СУЛЕЙМАНОВИЧ*, 02.05.1994 г.р., С. ШААМИ-ЮРТ АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

69. МИРГАЗИЕВ ЯКУБЖОН АХМАДЖОН УГЛИ*, 19.09.1986 г.р., Г. АСАКА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

70. МИРЗАЕВ ДАВРОН ОЛИМЖОНОВИЧ*, 12.10.1989 г.р., С. УВАДЕ БЕШАРЫКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

71. МИШКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 01.12.1998 г.р., Г. ВЯЗЬМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

72. МОЛОЧНЫЙ ИВАН ОЛЕГОВИЧ, 15.02.1991 г.р., С. БОГОЛЮБОВКА ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

73. МУЗАФАРОВ САЛАВАТ МАРАТОВИЧ, 23.03.1993 г.р., С. ЕЛПАЧИХА БАРДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ;

74. МУХАМЕТОВ ИРЕК НАСИМОВИЧ*, 03.10.1988 г.р., Г. АЗНАКАЕВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

75. НАДТОЧИЙ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 25.04.1996 г.р., Г. САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

76. НАЖМУДИНОВ САМАРИДДИН САЙФУДИНОВИЧ*, 10.11.1997 г.р., КИШЛ. САДАКАТ РАЙОНА РУДАКИ Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

77. НАСИРОВ ИРЕК ИЛФИРОВИЧ*, 11.01.1985 г.р., С. ВЕРХНИЙ СИМЕТ, САБИНСКОГО РАЙОНА ТАТАРСКОЙ АССР;

78. НАСЫРОВ ИСЛАМ ХАРУНОВИЧ*, 18.01.1980 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

79. ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 05.01.1957 г.р., Д. ФАРАФОНОВО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

80. ОВСЯННИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 26.05.1990 г.р., Г. ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

81. ОЗНИЕВ МАМЕД ХАМЗАТОВИЧ*, 28.01.1983 г.р., Н.П. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

82. ОЗНИЕВ СУРХО ХАВАЖИЕВИЧ*, 29.07.1995 г.р. ;

83. ОЛЬХОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 30.08.1983 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

84. ОМАРОВА НАИЛЯ ОМАРОВНА*, 30.06.1987 г.р., Г. ИЗБЕРБАШ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

85. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 20.04.1999 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

86. ПАНОВ АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ*, 24.02.1998 г.р., Г. КРАСНОДОН ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

87. РАМАЗАНОВ ГАСАН НАСИРОВИЧ*, 23.07.1981 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

88. РАМАЗАНОВ ИСМАИЛ СИТНИБАЕВИЧ, 12.07.1986 г.р., К/СОВЕТ ГУЛЬБАГ ЗАДАРЬИНСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

89. РОЗОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 24.09.1991 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

90. РУСТАМОВ ДИАС МАЛИКОВИЧ*, 24.02.1984 г.р., Г. ФРУНЗЕ КИРГИЗСКОЙ ССР;

91. РЯЗАНЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 21.01.1985 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

92. САВЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 20.07.1983 г.р., Г. ИГАРКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

93. САГОВ МАГОМЕТ БАХАУДИНОВИЧ, 25.12.1996 г.р., Г. АКМОЛА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

94. САИДОВА ХАТИМАТ САИДОВНА*, 07.09.1985 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

95. САЛАХЕТДИНОВ МАРСЕЛЬ САЕТОВИЧ*, 29.08.1984 г.р., Г. АЛЬМЕТЬЕВСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

96. САРАНЦЕВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, 08.06.1997 г.р., Г. ЭНГЕЛЬС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

97. САТТАРОВ ЭМИН ГАДЖИЕВИЧ*, 21.02.1997 г.р., Г. КАЛУГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

98. САФАРОВ ДУСТМУРОД РАЧАБАЛИЕВИЧ*, (САФАРОВ ДУСТМУРОД РАДЖАБАЛИЕВИЧ; САФАРОВ ДУСТМУРОД РАЖАБАЛИЕВИЧ), 19.04.1983 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

99. САФИУЛЛИН ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ*, 27.01.1976 г.р., Г. ТЕТЮШИ ТАТАРСКОЙ АССР;

100. СЕНЧИХИНА ДЖУЛЬЕТТА ОЛЕГОВНА, 21.08.1993 г.р., Г. НОВГОРОД;

101. СТУКАЛО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 09.09.1998 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА;

102. СУНГАТОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ*, 04.02.1977 г.р., Г. НИЖНЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

103. ТАРАСОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 14.05.2000 г.р., Г. СИМФЕРОПОЛЬ АР КРЫМ УКРАИНА;

104. ТАРУСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19.08.1990 г.р., Г. ДЕМИДОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

105. ТОКАРЕВ БОРИС РУСЛАНОВИЧ, 08.12.1999 г.р., ПОС. ГВАРДЕЙСКОЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АР КРЫМ УКРАИНА;

106. ТОЛЕКАЛИЕВ МАКСИМ ЯХИЯЕВИЧ, 20.07.1993 г.р., Г. ЧЕРКЕССК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

107. ТОРБИН ИВАН ИГОРЕВИЧ, 05.05.1971 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

108. ТУЙЧИЕВ ШОДИЛБЕК МУХАМАДКАРИМОВИЧ*, 03.11.1987 г.р., Г. КАРАСУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

109. УЛУГОВ СУБХОН ФАЙЗАЛИЕВИЧ*, 05.07.1994 г.р., КИШЛ. ДУРБАТ ГИССАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

110. ФАТЫХОВ ГАБДЕЛЬАХАТ АЛЬФРИТОВИЧ*, 26.08.1986 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

111. ХАМИДУЛЛОВ РЕНАТ ШАФКАТОВИЧ, 14.04.1987 г.р., Г. ИНТЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

112. ХАНКАРОВ СУЛЕЙМ САЛЬИМБЕКОВИЧ*, 06.03.1997 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

113. ХАННАНОВ РИНАТ РИШАТОВИЧ*, 28.11.1986 г.р., Г. АЛЬМЕТЬЕВСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

114. ЦВЕТОЧКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 22.01.1974 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

115. ЧЕГИРОВ АМАНГЕЛЬДИ МИДАКАТОВИЧ, 01.11.1987 г.р., С.ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

116. ЧИЖЕВСКИЙ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 10.10.1973 г.р., Г. КРИВОЙ РОГ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА;

117. ЧИЧИКОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА*, 16.02.1993 г.р., С. СЕИТОВКА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

118. ШАНГАРЕЕВ ЭМИЛЬ ФАНИЛЕВИЧ*, 17.10.1993 г.р., Г. АЛЬМЕТЬЕВСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

119. ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25.03.1968 г.р., Г. АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

120. ШЕФЕР НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 26.03.1978 г.р., Д. ЕРМОЛИНО НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

121. ШИРИНДЖОНОВ АЛИШЕР МАХМАДДЖОНОВИЧ*, 01.02.1988 г.р., С.ТЕХАРВ ВАНЧСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

122. ЮЗБАШЕВА ЗАИРА АБДУЛМАДЖИДОВНА*, 07.01.1993 г.р., С. МЕЖГЮЛЬ ХИВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

123. ЯМАЛИЕВ РУСТЕМ САМАТОВИЧ*, 18.03.1985 г.р., Г. НИЖНЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АЗОРИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 07.09.1986 г.р., Г. КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

2. АЛБОГАЧИЕВ МАГОМЕД КАМБУЛАТОВИЧ 16.02.1979 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

3. АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 12.03.1995 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

4. АРСЕНЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 27.03.1997 г.р., Д. ДЕНИСОВЫ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. БАЛАНЧИВАДЗЕ ОТАР ЛУКИЧ 25.10.1995 г.р., С. РУДИНЫ СТУПИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

6. ВЫЛЕГЖАНИН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 07.09.1977 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК;

7. ГАФИЗОВ БАХТИЯР ДАШТЕМИРОВИЧ 03.12.1979 г.р., Г. ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ РД;

8. ДОЛГОПОЛОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 02.12.1997 г.р., Г. БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. ЗЫРЯНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 01.08.1973 г.р., ДЕРЕВНЯ ХУДЯКОВО КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

10. КИРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 23.03.1999 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

11. ЛУКЬЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 16.08.1983 г.р., Г. КУЙБЫШЕВ;

12. МАТВЕЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 29.08.1990 г.р., С. ГАЙДАРОВСК ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

13. МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 28.11.1995 г.р., П. ЛЕСНОЙ ШИЛОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. МИЛЛЕР АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА 10.01.1995 г.р., Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. МУРАВЬЕВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 29.06.1986 г.р., ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. НАСЫРОВ ДАНИЕР АХМЕДОВИЧ 20.07.1990 г.р., Г. ОШ КЫРГЫЗСТАНА;

17. НУРМАГОМЕДОВ МАГОМЕД БАГАУТДИНОВИЧ 13.06.1979 г.р., С. ХАДЖАЛМАХИ ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН;

18. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.09.1975 г.р., ПГТ. ЕФИМОВСКИЙ БАКСИТОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. РУЛЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 16.03.1993 г.р., Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. САПЕГА АНТОН ВИКТОРОВИЧ 07.07.1978 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК;

21. СУХАРЕВ ЛЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.12.1961 г.р., Г. ЙОШКАР-ОЛА;

22. УЛАБАЕВ МИХАИЛ ДОШАЕВИЧ (УЛАБАЕВ МИКАИЛ ДОШАЕВИЧ)17.01.1971 г.р., С. АЛХАН-КАЛА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

23. ХАДЖИМУРАДОВ АРТУР АЛАШЕВИЧ 16.09.1991 г.р., Г. ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

24. ХАЗБЕКОВ РУСЛАН ЛЕЧЕВИЧ 27.01.1989 г.р., П. ИВАНОВКА ИССЫК-АТЫНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ АССР;

25. ХАЦИЕВ ХУСЕЙН ХАМИДОВИЧ 19.10.1993 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

26. ХОДЖИЕВ СОБИТХУДЖА 22.05.1995 г.р., Г. ИСФАРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

27. ЧАПАНОВ МОВСАР ЯХЪЯЕВИЧ 10.07.1983 г.р., СТАНИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

28. ШЕМЕЦ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 29.03.1979 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

29. ШЛЕМИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 06.06.1993 г.р., Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;

30. ЮСУПОВ СКАНДАРБЕК СУЛТАНОВИЧ 20.12.1955 г.р., КОЛХОЗ ИМ. КРУПСКОЙ СТАЛИНСКОГО РАЙОНА ФРУНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ ССР;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом