Победитель шоу "Голос. Дети" снимется в художественном фильме

Сегодня в Министерстве культуры РФ проходит очная защита кинопроектов, по итогам которой выяснится, какие именно фильмы получат финансовую поддержку ведомства.

Одним из первых был представлен проект "Дом над городом" режиссера Натальи Гугуевой. Будущий фильм создается при поддержке Первого канала, и, по замыслу создателей, станет вольным "парафразом" сказки "Малыш и Карлсон". В нем рассказана история о "малыше", которому некий человек, похожий на Карлсона, помогает пройти на шоу "Голос. Дети". Режиссер сказала о том, что главную роль в фильме сыграет победитель последнего сезона телешоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт, который исполнит роль мальчика Тима. Герой чувствует себя одиноким в семье, и однажды после ссоры с сестрой он бежит на крышу. От трагедии его спасет бывший воздушный гимнаст Кирилл. Они подружатся, и Кирилл, выполняя мечту нового знакомого, начнет готовить его для участия в самом популярном телешоу страны. Родители недовольны новым приятелем своего сына, и, чтобы наставить "малыша" на путь истинный, нанимают ему воспитательницу по имени Элеонора Эммануиловна (создатели видят в этой роли Наталью Суркову или Юлию Ауг).

В целом картина жизнеутверждающая: Тиму предстоит понять, что взрослые - это те же дети, мечты которых в большинстве случаев так и не сбылись. Пройдя испытания, Тим все же попадет на шоу и сможет вновь соединить свою семью. Кстати, в роли Кирилла авторы картины видят одного из трех звездных актеров: Евгения Стычкина, Александра Яценко или Евгения Ткачука.

Любопытно, что шоу "Голос. Дети" вдохновляет и других кинотворцов. На питчинге в Минкульте также был представлен проект "Артек" режиссера Карена Захарова, один из героев которого - Ярик - также мечтает попасть в шоу "Голос. Дети", но отец не позволяет ему это сделать. Однако в будущем фильме "Артек" нет Карлсона, зато есть некий временной переворот, благодаря которому современные дети попадут в прошлое на 30 лет назад в самый главный детский лагерь страны. Встреча со своими юными родителями изменит их взгляд на жизнь. Удастся ли попасть Ярику в шоу? Об этом зрители узнают, посмотрев картину, если эксперты Минкульта решат выделить средства на ее производство.