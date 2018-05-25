NASA: Русским нет равных в подготовке космических полетов

Сотрудники NASA планируют готовить астронавтов к полетам на окололунную станцию Deep Space Gateway на российской базе. А именно в наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской Академии наук, сообщает ТАСС.

Это даст возможность совместно заниматься медико-биологическим обеспечением космических экспериментов, что и не преминули предложить заокеанские коллеги.

Эксперименты входят в программу проекта по длительной изоляции SIRIUS и проводятся для подготовки полета человека в дальний космос. Происходит это на земле, участникам исследования обеспечивается полная изоляция, имитирующая нахождение на космической станции, на протяжении от 17 дней до года.

Специалисты NASA признали, что в мире нет равных российскому экспериментальному комплексу, который максимально соответствует параметрам космической станции, и такой научной аппаратуры, как в комплексе, у американцев еще нет.

По словам руководителя ИМБП РАН Олега Орлова, тренировки астронавтов планируется начать в сентябре. Эксперимент начнется в конце января 2019 года. Его участники проведут в изоляции четыре месяца.

Будет отработан полет на Луну, стыковка с орбитальной станцией и транспортными кораблями. В это время специалисты будут изучать особенности психофизиологии испытуемых, проводить микробиологические, санитарно-гигиеническое исследования и многое другое. При подготовке учтен опыт предыдущих программ изоляции.