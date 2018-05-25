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25.05.2018 11:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые внезапно обнаружили пользу лишнего веса

Текст: Оксана Грибанова

Страдающие от ожирения пациенты имеют в два раза больше шансов выжить после госпитализации с какой-либо инфекцией по сравнению с теми, кто не имеет избыточный вес.

Фото: depositphotos.com
Низкокалорийная диета замедлит старение

Парадокс связан с тем, что у полных людей есть более обширный запас энергии, который при микробной атаке дополнительно стимулирует иммунную систему, передает Independent со ссылкой на специалистов эпидемиологической клиники при Орхусском университете (Дания).

Исследователи основывались на данных о 35 406 пациентов, которые попали в больницу с 2011-го по 2015 год, нуждаясь в срочной помощи хирургов или других специалистов.

Анализ показал, что у пациентов с ожирением вероятность умереть в результате обострения недугов была на 40% меньше.

- У людей с лишним весом есть большие запасы энергии, которые могут быть полезны при обострениях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть сыграть в пользу более быстрого восстановления организма, - пояснили в клинике.

Между тем

Специалисты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России заявили, что такие причины смерти, как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, остеоартроз, хроническая болезнь почек напрямую связаны с ожирением - это доказано и неоспоримо.

Ранее ученые из Университета Кампинаса (Бразилия) назвали основной причиной ожирения гибель особой группы нейронов в мозге, контролирующих чувство насыщения.

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