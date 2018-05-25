Порядка 40 человек пропали без вести из-за шторма в Йемене

Не менее 40 человек считаются пропавшими без вести в результате сильного тропического шторма "Меркуну", обрушившегося на йеменский остров Сокотра одноименного архипелага, что примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, среди них - граждане Йемена, Индии и Судана.

В результате стихии порядка 230 семей пришлось переселить в центры временного содержания. Потоки воды наводнили улицы Сокотры, смыли тысячи редких видов растений и животных. Линии электропередач и связи были также повреждены, а многие дороги и дома разрушены. На данный момент шторм движется в сторону Омана.

Как добавляет AP, спустя некоторое время в Йемен прибыла гуманитарная помощь из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Архипелаг Сокотра обладает уникальной флорой и фауной, многих из встречающихся здесь видов растений и животных нет больше нигде в мире.