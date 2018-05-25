Пребывание Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне "под угрозой"

Дальнейшее нахождение основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании, где он скрывается уже почти шесть лет, находится "под угрозой". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил CNN.

Положение Ассанжа в эквадорской дипмиссии охарактеризовано как "необычайно шаткое". По сведениям собеседников канала, новоизбранный президент Эквадора Ленин Морено находится под усиленным давлением со стороны США, которые заставляют его "изгнать" Ассанжа из своего убежища. Ранее в телевизионном интервью в январе Морено уже называл Ассанжа "унаследованной проблемой" и "больше, чем неприятностью". Те же источники также заявляют, что оказать давление на Эквадор могла и Испания после того, как Ассанж высказывал в своем Twitter поддержку сепаратистским настроениям в Каталонии.

Предполагается, что либо его заставят покинуть посольство, либо создадут такие условия, которые вынудят его самого сделать это. По сведениям телеканала, вскоре Ассанжу предстоит сдаться британским властям, после чего он, вероятно, может быть экстрадирован в США.

Как отмечает CNN, дальнейшая судьба Ассанжа непосредственным образом может повлиять на ход расследования о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

Напомним, что Ассанж пребывает в эквадорском посольстве с 2012 года после обвинений шведской стороны в домогательстве и насилии. Возможная депортация в США же грозит австралийцу 35 годами тюремного заключения либо смертной казнью за публикацию секретных документов Госдепартамента.