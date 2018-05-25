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25.05.2018 12:17
Рубрика: Спорт

Представлена официальная песня ЧМ-2018

Совсем немного времени остается до старта чемпионата мира по футболу-2018 в России. Сегодня была представлена официальная песня турнира.
Текст: Данила Жиляев

Ее исполнителями, как и анонсировалось ранее, стали американский актер и рэпер Уилл Смит, албанская певица Эра Истрефи и исполнитель Ники Джем, на Youtube-канале которого и опубликована композиция. Спродюсировал песню ди-джей и композитор Томас Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Определен девиз сборной России на ЧМ-2018

Пока, стоит отметить, доступна лишь аудиоверсия песни, которая называется "Live it up" ("Жить по полной), а премьера клипа на нее состоится чуть меньше чем через две недели - 7 июня. Ожидается, что артисты выступят с этой композицией 15 июля в "Лужниках" перед началом финального матча мирового первенства.

"Записать официальную песню для чемпионата мира ФИФА - это большое достижение в жизни, - заявил Ники Джем. - Не каждый артист может похвастаться, что стал частью такого проекта. Я безумно горд и счастлив, что я могу сказать своим внукам "Я сделал это!"

Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Также на групповом этапе наша национальная команда сыграет со сборными Египта и Уругвая. Матчи чемпионата мира примут в общей сложности 12 стадионов в 11 городах России.

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