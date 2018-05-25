Представлена официальная песня ЧМ-2018
Ее исполнителями, как и анонсировалось ранее, стали американский актер и рэпер Уилл Смит, албанская певица Эра Истрефи и исполнитель Ники Джем, на Youtube-канале которого и опубликована композиция. Спродюсировал песню ди-джей и композитор Томас Пентц, известный под псевдонимом Diplo.
Пока, стоит отметить, доступна лишь аудиоверсия песни, которая называется "Live it up" ("Жить по полной), а премьера клипа на нее состоится чуть меньше чем через две недели - 7 июня. Ожидается, что артисты выступят с этой композицией 15 июля в "Лужниках" перед началом финального матча мирового первенства.
"Записать официальную песню для чемпионата мира ФИФА - это большое достижение в жизни, - заявил Ники Джем. - Не каждый артист может похвастаться, что стал частью такого проекта. Я безумно горд и счастлив, что я могу сказать своим внукам "Я сделал это!"
Турнир стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Также на групповом этапе наша национальная команда сыграет со сборными Египта и Уругвая. Матчи чемпионата мира примут в общей сложности 12 стадионов в 11 городах России.
Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной
Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ
Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов
Глава судейского департамента ФИФА, рефери Массимо Бузакка в интервью "РГ" рассказал о новом этапе эксперимента с видеоповторами, который будет проходить на ЧМ-2018. Он также сообщил, что судьи приедут в Россию раньше футболистов
Ассоциация футбола Аргентины узнала правила пикапа российских девушек
Ассоциация футбола Аргентины представила правила пикапа российских девушек. Выяснилось, что скандальный текст был просто скопирован с одного из мексиканских блогов