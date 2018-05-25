Путин оценил возможность либерализации экспорта газа в Европу

Экспорт российского газа в Европу рано или поздно будет либерализован. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-французском бизнес-диалоге в рамках ПМЭФ.

"Мы будем, конечно, думать над либерализацией", - заверил глава государства.

В проекте "Северный поток-2" принимают участие пять европейских компаний.

"Если Total будет шестой - пожалуйста, прямое участие в транспортировке", - сказал президент, комментируя выступление французского бизнесмена.

"Мы об этом вполне можем говорить, можем обсуждать это. Рано или поздно это будет сделано в абсолютно либеральном режиме", - не исключил глава государства.

"Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", - также заявил Путин.

"Все наши трубопроводные системы, связанные с основными потребителями в Европе, конкурентов практически не имеют. Если, конечно, Европа хочет оставаться конкурентоспособной, а не хочет покупать втридорога от каких-то других производителей. Дело в том, что и добыча, и доставка на такие расстояния при таких объемах позволяет нам как минимум на 30 проц снижать цены на газ, который может быть технически поставлен, скажем, из Соединенных Штатов", - отметил российский лидер.

"Специалисты в этой сфере знают, что где-то целесообразно реализовывать проекты по сжиженному природному газу, например, поставки в те же Штаты, в Индию, на другие удаленные рынки - целесообразнее всего, конечно, осуществлять с помощью проектов СПГ. А на определенные расстояния и при определенном объеме поставок самым выгодным может быть только трубопроводный газ", - заключил Путин.