Путин ответил на вопрос про следующий президентский срок

На встрече с руководителями информагентств президент рассказал, как собирается поступить по окончанию срока своих полномочий на посту главы государства.
"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции", - подчеркнул Владимир Путин. "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд", - напомнил он.
"Я был дважды президентом, а потом покинул должность", - также заметил глава государства.
"Намерен придерживаться этого и в будущем", - заключил Путин.
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