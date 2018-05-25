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Власть
25.05.2018 19:13
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин ответил на вопрос про следующий президентский срок

На встрече с руководителями информагентств президент рассказал, как собирается поступить по окончанию срока своих полномочий на посту главы государства.

Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
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"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции", - подчеркнул Владимир Путин. "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд", - напомнил он.

"Я был дважды президентом, а потом покинул должность", - также заметил глава государства.

"Намерен придерживаться этого и в будущем", - заключил Путин.

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