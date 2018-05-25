Путин пошутил про главу МИД Британии Джонсона

Бредом назвал президент Владимир Путин утверждения, что Россия якобы могла вмешаться в ситуацию в испанской Каталонии или в "брексит".

"По поводу мнимого вмешательства каких-то хакеров России: это полная чушь, просто бред. Это не соответствует ни нашей политике, ни нашим интересам, ни уровню наших отношений с Испанией", - заявил президент на встрече с руководителями международных информагентств.

"Сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit. То есть тоже абсолютный бред, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании", - заметил Путин.

Глава государства вспомнил, что глава британского МИД Борис Джонсон тоже выступал за выход Великобритании из Евросоюза. "Может быть, и он тоже наш агент? Знаете, так можно ведь додуматься и договориться до Бог знает чего", - сказал президент.