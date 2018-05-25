Путин предложил Макрону защиту

Президент России Владимир Путин обещал обеспечить безопасность Европе, и во всяком случае - сделать все возможное, чтобы не было новых угроз. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
"Эмманюэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать - мы поможем. Мы обеспечим безопасность, - заверил Владимир Путин. - И, во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз".
"Я абсолютно не боюсь: у Франции есть армия, которая может защищать страну", - гордо сказал Макрон. "Но мы нигде не будем поворачиваться спиной", - также сказал он.
"Конечно, бояться не нужно, но практика уже накапливается", - прокомментировал российский лидер. И привел примеры: США оштрафовали на несколько миллиардов французский банк Paribas и Deutsche Bank за нарушение односторонних американских санкций против Ирана, по японскому банку "тоже прошлись". "И что? Заплатили как миленькие, - добавил Путин. - Вот с этим надо заканчивать, это неприемлемо, вот о чем речь. Если так будет дальше продолжаться, что здесь хорошего? Это разрушает существующий миропорядок".
"Мы должны с американскими партнерами договориться о единых правилах поведения, это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения - доверие. Оно либо есть, либо его нет, и тогда ничего хорошего вообще не получится. И тогда ничего другого, кроме элемента силы, не останется, а это может привести к трагедии в конце концов", - заметил президент РФ.
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