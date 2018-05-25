Путин призвал сделать сертификацию лекарств более гибкой

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать сертификацию лекарств в России более гибкой.
"Я прошу министра здравоохранения на это обратить внимание", - сказал глава государства в ходе российско-японского бизнес-диалога в рамках ПМЭФ.
Как отметил Путин, иностранные компании все больше принимают участие в российской фармсфере. "Но проблема, связанная с регистрацией лекарственных препаратов, которая занимает полтора года, наверняка существует, здесь, вообще, слишком много бюрократии", - сказал российский лидер.
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