Путин призвал сделать сертификацию лекарств более гибкой

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать сертификацию лекарств в России более гибкой.

"Я прошу министра здравоохранения на это обратить внимание", - сказал глава государства в ходе российско-японского бизнес-диалога в рамках ПМЭФ.

Как отметил Путин, иностранные компании все больше принимают участие в российской фармсфере. "Но проблема, связанная с регистрацией лекарственных препаратов, которая занимает полтора года, наверняка существует, здесь, вообще, слишком много бюрократии", - сказал российский лидер.