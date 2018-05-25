Путин: Россия изучает стратегическое развитие других стран

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Россия изучает стратегическое развитие других стран.

"Россия - это часть мировой экономики. Мы активно участвуем в интеграционных проектах, оказываем серьезное влияние на энергетические, продовольственные и другие рынки", - цитирует главу российского государства РИА Новости.

По его словам, РФ в развитии экономики будет действовать исходя из национальных интересов, но не в ущерб другим странам.

Глава государства также констатировал подрыв ключевых правил сотрудничества в мировой экономике, вытеснение односторонними ограничениями честной конкуренции с мировых рынков.