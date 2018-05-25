Путин в шутку назвал Шохина "бандитом" и рассказал о "беременности" экономики

Сперва модератор, глава РСПП Александр Шохин рассказал, что до прихода президентов шли дискуссии и ни разу никто не ссылался на сложности геополитической ситуации, на санкции. "Французские и российские компании с оптимизмом смотрят в будущее", - убедился он.
"Чем больше будет проектов которые реализуются "на земле", тем больше поводов у политиков двигаться дальше", - заметил Шохин.
"Французские предприятия нанимают 170 тысяч российских граждан, и мы занимаем второе место по инвестициям", - не без гордости заявил Макрон. Первое - немцы, добавил он. "И есть мотивация перейти на первое место, особенно когда времена улучшаются", - считает французский лидер.
В конце своей речи Макрон заметил, что Европа протягивается от Атлантики до Урала. Шохин тут же его поправил: "У нас Европа от Лиссабона до Владивостока". "Не дал мне это сказать! - улыбнулся Путин и шутливо пожурил. - Бандит!"
"Франция всегда стремилась отстаивать свой суверенитет и мы это ценим", - заявил российский лидер. Это залог стабильности в современном мире, убежден он. "Любой вид экономического сепаратизма до добра не доводит", - также сказал президент.
Путин не скрывал: инвестиций маловато. "Должен разочаровать - у нас Германия первое место не занимает, Китай занял", - вновь поправил он Макрона. При этом заметил, что с Евросоюзом товарооборот в два раза упал. И привел пример: одна финская компания вложила в Россию 6 млрд, а вся Франция - 15 млрд. "Разве это нормально?" - спросил он.
"Российская экономика очень открыта и очень надежна для наших партнеров", - заверил российский лидер. "Мы добились макроэкономической стабильности", - сказал он. Последовательно работали по таргетированию инфляции, и последние годы она находится на рекордно низком уровне - 2,5 процента. Сократили дефицит бюджета, а в этом году будет профицит, при этом безработица - 5,1 процент, тоже на исторически низком уровне, продолжил Путин. Госдолг - на низком уровне, а золотовалютные резервы растут. "Все это создает платформу для уверенных совместных действий", - подчеркнул он.
Перед тем как президент начал свое выступление, Шохин заметил, что глава государства в прошлом году "заболел" цифровизацией". Путин это прокомментировал: "Я здоров. Это не я заболел". "Это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, не болезнь - а нормальное состояние", - сказал он.
"Это нам сообщил на одной из панелей Игорь Шувалов - теперь понятно, почему его нет в правительстве", - улыбнулся глава РСПП. "Ну, он недалеко ушел, будет работать в одном из банков", напомнил Путин, поэтому будет востребован.
"Я не знал о прошлогодней болезни господина Путина, но несколько лет назад заразился тем же самым", - поддержал шутку Макрон.
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