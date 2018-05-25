Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 115-ФЗ "О ратификации Конвенции между Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней"

Принят Государственной Думой 10 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года

Ратифицировать Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, подписанные в городе Брюсселе 19 мая 2015 года, со следующим заявлением:

"Российская Федерация исходит из того, что Королевство Бельгия является субъектом международного публичного права, который несет ответственность за добросовестное и полное выполнение обязательств Бельгийской Стороны, предусмотренных Конвенцией между Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протоколом к ней".

Президент Российской Федерации В. Путин