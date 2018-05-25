Беларусь подтвердила готовность к сотрудничеству с Подмосковьем

Беларусь готова к совместной работе с Московской областью на взаимовыгодной основе по всем направлениям. Об этом, как сообщает посольство Беларуси в РФ, посол РБ Игорь Петришенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Посол отметил рост взаимного товарооборота и напомнил, что этот показатель достиг уровня 1,3 млрд долларов в первом квартале 2018 года, что почти на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Беларусь является одним из самых крупных торговых партнеров Подмосковья и в регионе находится наиболее развитая товаропроводящая сеть белорусских предприятий, сказал, в свою очередь, Андрей Воробьев.

На встрече также обсуждалась деятельность Рабочей группы по развитию и координации сотрудничества Беларуси и Московской области. Игорь Петришенко пригласил губернатора Московской области принять участие в пятом Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в октябре.