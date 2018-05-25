Индекс промышленного производства в Курской области превысил 103%

Губернатор Курской области Александр Михайлов рассказал "Российской газете" о росте промышленного производства и развитии сельского хозяйства в регионе. Индекс промышленного производства в Курской области по итогам прошлого года составил 103,1%, что выше среднероссийского уровня. Столь высокие показатели область демонстрирует из года в год на протяжении многих лет. По славам главы Курской области, таких результатов удалось достичь за счет грамотных методов управления.
"Системная работа с предпринимателями, с бизнес-структурами, с нашими партнерами приносит положительные результаты, - отмечает Губернатор Курской области Александр Михайлов. - За последние 11 лет объем промышленного производства в Курской области увеличили почти на 24,5%". Сельское хозяйство региона также демонстрирует хорошие результаты.
"Уже на протяжении семи лет Курская область занимает шестое место в стране по объему производства зерна, - говорит Александр Михайлов. - А по производству мяса мы сейчас вышли на второе место в стране после Белгородской области". По словам главы Курской области развитие АПК имеет большие перспективы.
"Люди готовы жить и работать в селе, им только нужно создать для этого все условия, - уверен Александр Михайлов. - Поэтому мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры в сельской местности. На сегодняшний день, 92% сельской территории газифицировано. Сделаны дороги, построены школы, детские сады, досуговые центры. И это дает свои позитивные результаты".
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