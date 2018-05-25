Новый метод лечения кишечника запатентован в Москве

Врачи университетской клиники при больнице им. В.В. Вересаева департамента здравоохранения Москвы изобрели и запатентовали методику быстрого восстановления работы желудочно-кишечного тракта без операций и медикаментов путем резонансной электростимуляции. Таким способом уже оказана помощь более 100 пациентам.

- Столичные врачи регулярно вносят вклад в развитие инновационных методов лечения, - сказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун. - Для здравоохранения это лучший показатель эффективности сотрудника и всей медицинской организации.

В основе новой методики - явление резонанса. Частота импульсов электрического тока совпадает с частотой сокращений желудочно-кишечного тракта и заставляет работать кишечник, пояснили "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения.

Сеанс длится около полутора часов. В среднем требуется около пяти процедур, но в некоторых случаях достаточно одного сеанса. Метод уже внедрен в практику и применяется при атонии (потери тонуса мускулатуры) кишечника - серьезном нарушении работы желудочно-кишечного тракта, которое проявляется в виде острой или ноющей боли и ухудшения самочувствия. С данными симптомами часто сталкиваются как здоровые люди, так и пациенты после операций на органах брюшной полости. Новая методика сводит к минимуму послеоперационные осложнения и помогает пациентам быстро восстановить здоровье.