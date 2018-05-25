Схема движения вокруг "Лужников" изменится с 1 июня по 15 июля

С сегодняшнего дня ограничен доступ на территорию "Лужников" как для машин, так и для пешеходов. А с 1 июня начнут действовать транспортные ограничения и вокруг стадиона. Они связаны с обеспечением безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом напоминает официальный портал мэра Москвы.

Во внематчевые дни на территорию стадиона смогут попасть организаторы чемпионата, обслуживающий персонал и люди с аккредитацией. Во время матча вокруг стадиона организуются пешеходные зоны, на стадион станут пропускать только по билетам с паспортом болельщика.

Кроме того, напомним, с 1 июня по 15 июля будет действовать ряд ограничений. Некоторые улицы закроют, часть сделают односторонними, другие - двусторонними.

Кроме того, полностью перекроют съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, ул. Лужники и Лужнецкую набережную, ул. Косыгина (от разворота в районе д.30, стр.3 до разворота в районе д.28 стр.21), Мичуринский проспект от разворота около северного вестибюля станции метро "Ломоносовский проспект" до Университетского проспекта в направлении от Ломоносовского проспекта к Университетскому проспекту. Также будет закрыто движение на Университетской площади и Университетском проспекте на участках от ул. Менделеевская до ул. Лебедева и от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы.

Отмечается, что местные жители смогут подъезжать к своим домам - для этого им необходимо получить пропуск в своих префектурах.