Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам

Часть доходов Москвы от налога на прибыль может быть перераспределена в пользу других российских регионов. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Пока окончательного решения не приняли, но у регионов появится дополнительный ресурс. Один из вариантов - забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам", - цитирует Силуанова агентство городских новостей "Москва".

Министр финансов добавил, что дополнительные средства регионам нужны на выполнение майских указов президента. Также Силуанов рассказал, что выпадающие доходы регионов из-за снижения акцизов на нефтепродукты будут компенсированы за счет федерального бюджета.