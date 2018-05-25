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25.05.2018 13:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Бородино пройдет исторический праздник "Стойкий оловянный солдатик"

Текст: Наталья Соколова
26 - 27 мая 2018 года в музее-заповеднике "Бородинское поле" пройдет ежегодный военно-исторический праздник "Стойкий оловянный солдатик". С 10:00 до 18:00 на Бородинском поле будут работать интерактивные площадки по разным темам и эпохам. Зрители окунутся в эпоху Отечественной войны 1812 года. Гости праздника смогут посетить биваки русской и французской армий, заглянуть в "Артиллерийский парк". Также работают интерактивные площадки "Кавалерийский манеж", "Пехотное депо", "Полевой лагерь" и "Историческое фехтование", "Полевая хирургия", "Свечной заводик", "Цирюльня".

Для посетителей проведут экскурсии "Путешествие в 1812-й год" -знакомство с эпохой и уроки этикета. "Рекрутское депо": программа поможет участникам почувствовать себя настоящим рекрутом. Участникам предстоит пройти непростые испытания от простого ухода за лошадью до первоначального курса по азам кавалерийской езды. Также "рекруты" научатся делать простейшее полевое укрепление.

В усадьбе в Середниково прошла реконструкция "Взятие Парижа"

Программа "Наука - побеждать!" проведет рекрутский набор из числа посетителей, обучит их строевой подготовке и приемам обращения с гладкоствольным оружием XIX в.

Угостят и обедом из полевой кухни.

А в воскресенье на поле еще можно будет увидеть церемониальный развод конного караула Президентского полка и военно-историческую реконструкцию эпизодов Отечественной войны 1812 года с участием русской и французской пехоты, артиллерии и кавалерии, представляемую реконструкторами Международной Военно-Исторической Ассоциацией (президент Александр Валькович). Эпизод - нападение армейского летучего отряда на французский отряд фуражиров. В батальной сцене участвуют 300 человек, представляющих русские и французские войска, усиленные артиллерией.

 

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