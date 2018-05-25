В калужских школах прозвенел последний звонок

Новости

Минск, Москва и Астана будут запускать совместные космические объекты 19:44
"КуйбышевАзот" и ВЭБ реализуют проект на сумму 6,5 млрд рублей 19:43
Бывшая солистка "Ленинграда" посочувствовала разводящемуся Шнурову 19:36
Пушков усомнился в введении в ближайшее время новых санкций 19:25
Задержанные в КЧР экстремисты действовали в двух районах республики 19:24
Посольство РФ потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей" 19:20
Обвиненный в изнасилованиях Вайнштейн может получить пожизненное 19:20
Путин ответил на вопрос про следующий президентский срок 19:13
Су-57 применили в Сирии новые ракеты 19:06
В Орле рухнул лифт с пассажиром 19:05
Шоумен Стас Барецкий взгрустнул об очередном разводе Сергея Шнурова 18:50
Новак: Снижение акцизов на топливо уже заложено в цены 18:48
Путин назвал победителя предстоящего чемпионата мира по футболу 18:46
Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям 18:43
Технологии из Италии и Китая станут доступны российским компаниям 18:39
В районе Северной Осетии град уничтожил почти все посевы 18:39
Неизвестный открыл стрельбу в школе в США 18:19
Путин предложил Макрону защиту 18:14
Глава Всероссийского общества глухих арестован по делу о растрате 18:13
Путин объяснил, зачем Россию пытаются сдерживать 18:12
В Крыму оценили ущерб от запрета СБУ продажи авиабилетов на полуостров 18:11
"Ливерпуль" возместит стоимость билетов фанатам, не попавшим в Киев 18:08
Начались съемки третьего сезона сериала "Семья Светофоровых" 18:04
Инновационные лекарства будут доступнее россиянам 18:03
Путин заявил о готовности РФ вести диалог с США 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 18:20
Проект: В регионах

В калужских школах прозвенел последний звонок

25 мая в калужских школах прозвенел последний звонок. В каждой школе для ребят были организованы праздничные мероприятия и концерты, участие в торжествах приняли депутаты городской думы.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил выпускников и педагогов школ № 3 и № 6.

Фото: Калужская городская Дума
Калужских активистов наградили за благоустройство

- Прошедший год для каждого из вас стал особенным, позади один из важнейших этапов вашей жизни - школа. Но впереди судьбоносный момент - государственные экзамены, выбор профессии и определение своего жизненного пути, - обратился к выпускникам Александр Иванов, - за школьным порогом вас ждет множество дорог, я уверен, что каждый из вас найдет себя в хорошем, нужном деле. Среди вас - будущие строители, инженеры, математики, врачи и педагоги. Хочется, чтобы вы оправдали ожидания своих родителей, друзей, близких, чтобы вами гордились и восхищались. Я благодарю родителей и педагогов за нелегкий труд, за любовь, заботу и терпение. Дорогие выпускники! Помните, что сегодня вы - будущее нашего города, нашей страны. Ваши успехи сегодня - это стабильность и процветание города, области и всей нашей страны завтра. Желаю вам успешно сдать экзамены, пусть в ваших сердцах всегда живут воспоминания о родной школе и любимых учителях!

В этом году одиннадцатый класс в Калуге оканчивают более 1600 школьников, девятый - почти 3200 учеников.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин: Россия предпочитает независимость инвестициям
Макрон в Санкт-Петербурге раскритиковал решения президента США
Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции