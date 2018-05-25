25 мая в калужских школах прозвенел последний звонок. В каждой школе для ребят были организованы праздничные мероприятия и концерты, участие в торжествах приняли депутаты городской думы.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил выпускников и педагогов школ № 3 и № 6.

- Прошедший год для каждого из вас стал особенным, позади один из важнейших этапов вашей жизни - школа. Но впереди судьбоносный момент - государственные экзамены, выбор профессии и определение своего жизненного пути, - обратился к выпускникам Александр Иванов, - за школьным порогом вас ждет множество дорог, я уверен, что каждый из вас найдет себя в хорошем, нужном деле. Среди вас - будущие строители, инженеры, математики, врачи и педагоги. Хочется, чтобы вы оправдали ожидания своих родителей, друзей, близких, чтобы вами гордились и восхищались. Я благодарю родителей и педагогов за нелегкий труд, за любовь, заботу и терпение. Дорогие выпускники! Помните, что сегодня вы - будущее нашего города, нашей страны. Ваши успехи сегодня - это стабильность и процветание города, области и всей нашей страны завтра. Желаю вам успешно сдать экзамены, пусть в ваших сердцах всегда живут воспоминания о родной школе и любимых учителях!

В этом году одиннадцатый класс в Калуге оканчивают более 1600 школьников, девятый - почти 3200 учеников.