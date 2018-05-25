В Москве объем инвестиций вырос на 70 процентов

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за последние годы увеличился более чем на 70 процентов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что в прошлом году динамика поступления инвестиций в столице превышала среднероссийские показатели в три-четыре раза.

"Есть еще и международные оценки, - отметил Собянин. - Вы знаете хорошо Doing Business, в этом рейтинге Россия поднялась на 88 позиций. Это феноменально. Но мы не всегда осознаем, что это изменение произошло благодаря Москве и в последние годы Санкт-Петербургу. Вклад Москвы в этот рейтинг - 70 процентов".

Мэр добавил, что в последние годы в столице было построено около 15 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. "Что это такое? Это примерно столько же рабочих мест, сколько сейчас находится в любом российском городе-миллионнике", - сказал Собянин.

Благодаря таким объемам строительства ставки аренды коммерческих площадей остаются на приемлемом уровне, считает градоначальник.