В Москве появится площадь архитектора Осипа Бове

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц поддержала предложение назвать площадь в центре Москвы на пересечении Столешникова переулка и Петровки в честь архитектора Осипа Бове, сообщает m24.ru.

Площадь находится рядом с домом, где архитектор проживал со своей супругой (Петровский переулок, д.6стр1).

Российский архитектор итальянского происхождения Осип Бове родился в 1784 году в Санкт-Петербурге. Под его руководством проводилась реконструкция Москвы, сильно пострадавшей из-за пожара, устроенного в 1812 году после захвата города войсками французской армии под командованием Наполеона.

По инициативе Бове возле Кремля появился Александровский сад, был построен Манеж, создана Театральная площадь, построены Триумфальные ворота, перенесенные с площади Тверской заставы на Кутузовский проспект.