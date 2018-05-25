В Москве установили памятник советскому хирургу Виноградову

Новости

Опубликовано видео штурма квартиры на востоке Москвы 10:00
На Камчатке отбившегося от мамы медвежонка поселили в зоопарке 09:58
Челябинец открыл огонь по семье и пригрозил взорвать дом 09:50
В Волгоградской области шестерых мигрантов обвинили в убийстве 09:42
Пятерых убитых в якутском селе жителей похоронят в воскресенье 09:41
Как российские пранкеры разыграли главу британского МИД 09:40
Видео: По базе сирийских ВВС нанесен ракетный удар 09:40
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел в отставку 09:33
ЦБ отозвал лицензию у Объединенного кредитного банка 09:33
Появилось видео нападения украинских хулиганов на фанатов "Ливерпуля" 09:30
Путин удивлен, что РФ не допускают к расследованию крушения лайнера MH17 09:25
КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время‍ 09:12
В Магнитогорске задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена 09:00
В Томской области при пожаре на дачном участке погибли три человека 08:39
Сухая погода с 20 градусами тепла ожидается в Москве в пятницу 08:15
Lada начала продажи автомобилей в еще одной стране 08:00
При взрыве в канадском Миссиссоге пострадали 15 человек 07:26
Совфед: Вашингтон не заинтересован в решении корейского кризиса 07:04
В Южной Корее за долги по зарплате арестовали российское судно 06:58
Ученые рассказали об опасности шашлыка на углях 06:57
Олег Дерипаска вышел из совета директоров "Русала" 06:42
На Камчатке инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря 06:25
Климов: Россия и Япония обсуждают смягчение визового режима 06:23
Пожар в десятиэтажке на Сахалине устроил одиннадцатилетний мальчик 06:12
В Совфеде рассказали о влиянии западной пропаганды на японских политиков 06:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
25.05.2018 09:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве установили памятник советскому хирургу Виноградову

Текст: Любовь Проценко
Памятник советскому хирургу Владимиру Владимировичу Виноградову установили в городской больнице N 64, названной его именем. На торжественной церемонии присутствовали родные Виноградова, сотрудники больницы, представители департамента здравоохранения столицы, Мосгордумы и префектуры Юго-Западного округа.

- Присвоение нашей больнице имени выдающегося врача-хирурга, ученого, профессора В.В. Виноградова - это и признание заслуг коллектива, и большая ответственность, - сказала  Ольга Шарапова, главный врач больницы им. В.В. Виноградова. - Носить имя человека, посвятившего свою жизнь служению науке, людям и проработавшего всю свою жизнь в этой больнице для нашего коллектива - значит соответствовать высокому профессиональному уровню, стремиться вперед и быть среди лучших. Она отметила, что в больнице сохраняется преемственность традиций и память о человеке, сделавшем так много для развития медицины в нашей стране. 

Фото: Александр Корольков
Алексей Шабунин: Летальность после инсульта и инфаркта снизилась

Напомним, имя Виноградова 64-й больнице было присвоено год назад мае приказом департамента здравоохранения Москвы. А каким быть монументу и место под него  выбрали в ходе голосования пациенты.

Воплотил идею в жизнь архитектор Сергей Прелат, член союза художников России. Памятник высотой почти 3 метра установлен слева от входа в первый корпус больницы.

Справка "РГ"

Владимир Владимирович Виноградов - доктор медицинских наук, один из ведущих хирургов СССР, занимался проблемой хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы.

На базе больницы № 64 он возглавлял кафедру хирургии Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сегодня РУДН) с 1963 по 1986 гг. Благодаря Владимиру Виноградову в больнице были разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики и лечения. В частности, он был первым, кто применил в нашей стране диагностику и лечение заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы методом лапароскопии, развивал операционную диагностику патологических изменений желчных протоков. 

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing
CNBC: Российский ЗРК С-500 поразил цель на рекордной дистанции
КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время‍
Как российские пранкеры разыграли главу британского МИД