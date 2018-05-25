В Москве установили памятник советскому хирургу Виноградову

Памятник советскому хирургу Владимиру Владимировичу Виноградову установили в городской больнице N 64, названной его именем. На торжественной церемонии присутствовали родные Виноградова, сотрудники больницы, представители департамента здравоохранения столицы, Мосгордумы и префектуры Юго-Западного округа.

- Присвоение нашей больнице имени выдающегося врача-хирурга, ученого, профессора В.В. Виноградова - это и признание заслуг коллектива, и большая ответственность, - сказала Ольга Шарапова, главный врач больницы им. В.В. Виноградова. - Носить имя человека, посвятившего свою жизнь служению науке, людям и проработавшего всю свою жизнь в этой больнице для нашего коллектива - значит соответствовать высокому профессиональному уровню, стремиться вперед и быть среди лучших. Она отметила, что в больнице сохраняется преемственность традиций и память о человеке, сделавшем так много для развития медицины в нашей стране.

Напомним, имя Виноградова 64-й больнице было присвоено год назад мае приказом департамента здравоохранения Москвы. А каким быть монументу и место под него выбрали в ходе голосования пациенты.

Воплотил идею в жизнь архитектор Сергей Прелат, член союза художников России. Памятник высотой почти 3 метра установлен слева от входа в первый корпус больницы.

Справка "РГ"



Владимир Владимирович Виноградов - доктор медицинских наук, один из ведущих хирургов СССР, занимался проблемой хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы.



На базе больницы № 64 он возглавлял кафедру хирургии Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сегодня РУДН) с 1963 по 1986 гг. Благодаря Владимиру Виноградову в больнице были разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики и лечения. В частности, он был первым, кто применил в нашей стране диагностику и лечение заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы методом лапароскопии, развивал операционную диагностику патологических изменений желчных протоков.