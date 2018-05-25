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25.05.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле похитители сейфа получили 21 год заключения

Текст: Денис Передельский (Орел)

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении преступной группы, совершившей разбойное нападение на торговую базу. Об этом сообщается на сайте суда.

В Орле осуждены члены "нефтяной" ОПГ

Дело было рассмотрено в суде Заводского района, после чего в апелляционной инстанции его рассмотрела коллегия областного суда. На скамье подсудимых оказались три уроженца Армении, которых признали виновными в разбойном нападении по предварительному сговору.

Установлено, что они на машине подъехали к торговой базе. Надели черные маски и перелезли через забор. Избили сторожа и угрожали ему расправой при помощи заточки. Напуганный мужчина выдал им ключи от здания и проводил до офиса директора.

Дверь в офис взломали монтировкой. Из помещения похитили сейф, который перебросили через забор и погрузили в машину. Добычей злоумышленников стали два комплекта коллекционных монет РФ и личные документы директора, которые они сожгли. Перед уходом преступники связали сторожа.

Суд приговорил налетчиков к лишению свободы сроком от семи до семи с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, двоим осужденным предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Облсуд оставил приговор без изменения.

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