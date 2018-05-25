В Орле рухнул лифт с пассажиром

В Орле устанавливаются обстоятельства происшествия в многоэтажном доме, в котором лифт на повышенной скорости "пролетел" несколько этажей.

По данным ГУ МЧС, происшествие произошло около 15 часов в доме на улице Революции. 35-летний мужчина спускался в лифте с 14 этажа. Внезапно кабина увеличила скорость, "пролетела" несколько этажей и остановилась.

Спасатели и сотрудники коммунальной службы помогли мужчине выбраться из лифта. Его отправили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить причину сбоя в работе подъемного механизма. Известно, что дом, в котором произошло ЧП, был построен несколько лет назад.