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25.05.2018 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле рухнул лифт с пассажиром

Текст: Денис Передельский (Орел)

В Орле устанавливаются обстоятельства происшествия в многоэтажном доме, в котором лифт на повышенной скорости "пролетел" несколько этажей.

В Архангельске парень задохнулся при попытке покинуть застрявший лифт

По данным ГУ МЧС, происшествие произошло около 15 часов в доме на улице Революции. 35-летний мужчина спускался в лифте с 14 этажа. Внезапно кабина увеличила скорость, "пролетела" несколько этажей и остановилась.

Спасатели и сотрудники коммунальной службы помогли мужчине выбраться из лифта. Его отправили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить причину сбоя в работе подъемного механизма. Известно, что дом, в котором произошло ЧП, был построен несколько лет назад.

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