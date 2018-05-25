В Санкт-Петербург приехал "электронный губернатор"

Цифровой двойник главы Рязанской области Николая Любимова пообщался с гостями Петербургского международного экономического форума. Такого на ПМЭФ еще не было, и стенд региона привлек особое внимание посетителей.

Любой желающий мог приватно задать "электронному губернатору" вопрос и получить ответ в формате видеообращения. Система позволяла двойнику одновременно разговаривать на разные темы с четырьмя собеседниками. Специальной подготовки от них не требовалось - только простая вежливость: "цифровой" Любимов реагировал на ключевое слово "здравствуйте".

В зависимости от темы вопроса программа выбирала заранее записанный ответ - например, справку о положении дел в Рязанской области или комментарий по тому или иному острому вопросу. Когда же известная телеведущая Алла Михеева спросила "электронного губернатора", как у него дела, тот радушно предложил ей встретиться на площадке форума лично.

Заводя двойника в виртуальной реальности, Николай Любимов хотел подать пример серьезного отношения к современным технологиям. Не секрет, что представители старшего и даже среднего поколения россиян зачастую считают IT чем-то необязательным для повседневной жизни, "игрушкой" для молодежи. Однако уже в ближайшем будущем они напрямую затронут каждого, и чем раньше граждане и органы власти перестроятся на новые рельсы, тем лучше. По словам "электронного губернатора", цифровая трансформация региона - не просто красивые слова, а действия, личный выбор.

- Да, сегодня это не всем очевидно. Многие не верят, что тот, кто не успеет вовремя трансформировать себя, свое сознание и навыки, не имеет реальных перспектив, - подчеркнул Николай Любимов. - Наши дети уже в будущем, они "оцифрованы" от рождения, воспринимают гаджеты и онлайн-общение как что-то совершенно естественное. Люди среднего поколения находятся между мирами (цифровым и аналоговым): кто-то из них уже переходит в цифровую реальность, кто-то все еще колеблется и побаивается. В старшем поколении большинство, скорее всего, этой границы не пересечет …

Посмотрим, чем ответят на негласный вызов рязанского губернатора другие чиновники.

В ходе дискуссии на ПМЭФ-2018 Николай Любимов сообщил, что в его регионе есть хорошая база для развития цифровой экономики: квалифицированные кадры, качественное профильное образование (по 46 специальностям, из которых треть - инженерные) и инфраструктура. В текущем году в области создадут мощный колледж и инновационный научно-технологический центр, что позволит ежегодно выпускать около тысячи IT-специалистов и обеспечить им комфортные условия для стартапов.

Подробнее о том, как регион встраивается в новую "электронную" реальность, - на официальном портале "Цифровая Рязань".