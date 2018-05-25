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25.05.2018 14:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

VII международный фестиваль Typomania пройдет в Музее Москвы

Текст: Наталья Соколова

Фестиваль посвящен визуальной культуре, графическому дизайну, типографике, видео- и диджитал-арту. В программе - участники из 14 стран, более 20 выставочных проектов, четырехдневная лекционная программа, воркшопы по леттерингу, каллиграфии и плакату.

В этом году фестиваль посвящен взаимодействию западной и восточной культуры, а центральным событием станет открытие большой плакатной выставки "West-Est-Post".

Фото: Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза имени Андрея Миронова".
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Совместно с Фондом Марджани Typomania готовит две выставки, посвященные типографике в восточной культуре: "Красный Восток" с плакатами советской пропаганды 1920-х годов в мусульманских регионах - Средней Азии, на Кавказе, в Поволжье, Приуралье и Сибири, и "Татарские Шамаили" - серия традиционных настенных панно, основанных на арабской каллиграфии.

Исследовательский проект Музея истории ГУЛАГа и Typomania "Буквы неволи" обращается к лагерной типографике и архивным документам - бланкам повесток, справкам и отчетам - и письмам заключенных на волю.

Запланированы и лекции ведущих графических дизайнеров мира. Дизайнер-программист и экспериментатор из Германии Бенедикт Гросс покажет, как создавать собственный шрифт на основе фотографий Земли из Google Maps.

Голландские дизайнеры и каллиграфы из объединения High on Type подготовили для фестиваля при поддержке Посольства Нидерландов два двухдневных мастер-класса. Первый будет полностью посвящен каллиграфии - работе с римской и готической системами письма и созданию собственного алфавита с помощью разных инструментов - от плоской кисти до металлического пера. На втором воркшопе уделят внимание шрифту: от рисования и написания букв до проектирования форм.

Фото: PHOTOXPRESS
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В этом году среди гостей фестиваля сразу несколько видных представителей швейцарской плакатной школы - Людовик Балланд, Эрих Брехбюль. Людовик Балланд - графический дизайнер, а также автор и оформитель книг. Его самая известная работа American Readers at Home - масштабный медиапроект, результат четырехмесячной поездки по всем штатам Америки, в рамках которого автор исследует особенности восприятия новостей в медиа. На фестивале Балланд поделится последними новостями из мира верстки и дизайна книг и продемонстрирует примеры своих работ для международных брендов и культурных организаций, среди которых Музей современного искусства в Варшаве, Театр Базеля и базельский кинофестиваль Bildrausch.

Эрих Брехбюль - один из долгожданных лекторов Typomania, графический дизайнер и один из основателей Люцернского международного фестиваля плаката Weltformat. Он известен как автор множества театральных книг и афиш, социальных плакатов, которые войдут в выставочную программу фестиваля.

Леонардо Сонноли, известный графический дизайнер из Италии, сотрудничавший в разное время с Венецианской биеннале, Центром Помпиду, Версалем, Колизеем и многими другими институциями и брендами, откроет выставку минималистичных плакатов, основанных на использовании модульных. В нее войдут избранные афиши дизайнера, которые можно встретить в Римини, Милане, Венеции и других городах.

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