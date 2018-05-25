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25.05.2018 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Высокое атмосферное давление ожидает москвичей на выходных

Предстоящие выходные в Москве отметятся высоким атмосферным давлением и комфортной погодой, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Я считаю, что к выходным будет вполне комфортная погода​​​. Единственное, что в ночь на субботу в пониженных местах рельефа температура может понижаться, а так в Москве ночная температура воздуха будет в пределах 6-8 градусов, дневная 19-21 градус тепла. Но завтра будет очень высокое атмосферное давление, и те люди, которые реагируют на это, будут ощущать недомогание", - сказала Позднякова.

Фото: Валерий шарифуллин/ ТАСС
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Синоптик отметила, что к субботе в столице ослабнет ветер, а в воскресенье стихнет полностью.

"В воскресенье погода будет еще более комфортной, в ночные часы минимальная температура будет 8-10 градусов, дневная температура в Москве - 21-23 градуса, по области от 19 до 24 градусов. То есть, для отдыха вполне комфортные условия", - заключила собеседница агентства.

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