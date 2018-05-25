Барановичи и Магадан стали городами-побратимами

На празднике "Барановичская весна-2018", прошедшем недавно в Республике Беларусь, представители городов Барановичи и Магадан подписали соглашение об установлении побратимских отношений.

Российский и белорусский города давно наладили крепкие партнерские связи. С подписанием официального документа возможностей для сотрудничества станет больше. Планируется создание совместных проектов в сферах промышленности, торговли, ЖКХ и туризма.

- Особенно важно развитие индивидуального строительства в Магадане. Очень порадовали представленные возможности домостроения в Барановичах, есть хорошее предложение эконом-класса. Полезным было и посещение местного хлопчатобумажного объединения. В Магадане не представлена текстильная промышленность, поэтому возможны поставки произведенного в Барановичах текстиля в наш город, - цитирует официальный сайт магаданской мэрии слова главы города Юрия Гришана.

Мэр также отметил, что и сейчас на полках магазинов можно найти знаменитый белорусский текстиль, но пока таких товаров очень мало.

Барановичи стал шестым городом-побратимом Магадана. Партнерские отношения в областном центре налажены также с городами Шуанъяшань и Тунхуа (КНР), Златица (Болгария), Елгава (Латвия) и Анкоридж (США).

А вот у белорусского города "братьев" гораздо больше. Вместе с присоединившимся теперь Магаданом их стало 24.

