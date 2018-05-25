На Камчатке инвалида выгнали из кафе из-за собаки-поводыря

Камчатская прокуратура возбудила административное дело в отношении руководства кафе, в которое не пустили инвалида с собакой-поводырем.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора края Лариса Шунина, инцидент произошел 12 мая в городе Елизово. 41-летний мужчина, инвалид по зрению, пришел в заведение вместе со своей дамой и лабрадором-ретривером. Но администратор категорически отказался их обслуживать.

- Несмотря на предъявленные документы, подтверждающие его социальный статус, документы на собаку-проводника, а также разъяснения работнику кафе норм законодательства, внутрь помещения елизовчанина не впустили, - объяснила Шунина.

Убедить администратора в неправоте не смогли даже прибывшие на вызов полицейские. На глазах у спутницы, с которой мужчина хотел провести вечер, его фактически выставили из кафе. Предложили альтернативу - поужинать на летней веранде, несмотря на прохладную погоду.

После проверки надзорное ведомство завело административное дело о дискриминации.

- В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, прокуратурой отмечено продолжение противоправного поведения, несмотря на требование полицейских прекратить его, - отметила Шунина.

Материалы дела направлены в суд. Ответчику грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

К слову, руководство кафе позднее раскаялось в содеянном и пообещало, что такое больше не повторится.

Кстати

Сейчас на Камчатке работают только три собаки-поводыря. Центр, обучающий их, в России всего один.