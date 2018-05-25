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25.05.2018 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке отбившегося от мамы медвежонка поселили в зоопарке

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Елизовского района Фото: Пресс-служба администрации Елизовского района
Фото: Пресс-служба администрации Елизовского района

Найденного на Камчатке у автодороги медвежонка передали единственному на полуострове зоопарку, расположенному вблизи города Елизово. Об этом сообщается на сайте Елизовского муниципального района.

Фото: depositphotos.com
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Маленького косолапого обнаружили в среду у автодороги, соединяющей камчатские села Мильково и Эссо. Как предполагает директор зоопарка Людмила Глухова, скорее всего, мама с медвежатами переходила дорогу, и малыш отстал.

Позже выяснилось, что это самка, она получила имя Марта. Ей около полутора месяцев, а вес примерно 2,5 килограмма.

Сейчас Марта находится под постоянным контролем, живет в отдельном вольере и хорошо питается.

"Пока что она останется у нас на передержке, ведь самостоятельно добывать себе еду в дикой природе она не может", - добавила Людмила Глухова.

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