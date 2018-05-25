Пожар в десятиэтажке на Сахалине устроил одиннадцатилетний мальчик

Пожар в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, расположенном вблизи зданий мэрии и правительства региона, произошел из-за детской шалости. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителей начальника Главного управления МЧС по Сахалинской области Ирины Тыльной и Ильи Карасева.

- Одиннадцатилетний подросток, находясь дома один, на полу балкона в квартире на десятом этаже поджег спирт. Почему он это сделал - нам неизвестно. Скорее всего, решил посмотреть, как спирт горит, - рассказала Ирина Тыльная.

Испугавшись резко вспыхнувшего пламени, мальчик убежал на соседний балкон этой же квартиры. Там он находился до приезда пожарных.

В доме полностью сгорела кровля и пострадали четыре квартиры на десятом этаже. Виновник происшествия мог быть привлечен к ответственности по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности). Но, так как мальчик еще не достиг совершеннолетия, столь строгим его наказание не будет.

Напомним, 21 мая в доме № 29 по улице Чехова в Южно-Сахалинске случился пожар. Жильцов успели вовремя эвакуировать. Никто из них не пострадал. В тот же день в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь был полностью потушен через пару часов.

Илья Карасев отметил, что тушение осложнялось отсутствием рядом с домом исправных гидрантов. Непрерывно подавать воду через шланги оказалось невозможно. Пожарным пришлось просить коммунальные службы обеспечить подвоз воды.

После этого инцидента прокуратура потребовала проверить на пожароопасность все крыши, которые были заменены в последние годы в многоквартирных домах областного центра.